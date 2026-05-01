政府・日銀による為替介入の動きから一夜明け、財務省の三村財務官は「大型連休はまだまだ序盤だ」と、さらなる為替介入の可能性を示唆しました。外国為替市場で進んでいた円安をめぐり、きのう夕方、片山財務大臣が「断固たる措置を取るときが近づいている」と早期の介入を示唆し、三村財務官も「最後の退避勧告だ」と強調。すると、160円台後半だった円相場はわずか4時間で155円台まで5円以上円高が進み、政府・日銀が為替介入に