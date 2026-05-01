アメリカのトランプ大統領はイギリス産のウイスキーへの関税を撤廃すると表明しました。チャールズ国王夫妻のアメリカ国賓訪問に「敬意を表した」としています。トランプ大統領は先月30日、SNSに投稿し、アメリカを国賓訪問していたイギリスのチャールズ国王夫妻に敬意を表し、「イギリス産ウイスキーへの関税や規制を撤廃する」と明らかにしました。「ウォール・ストリート・ジャーナル」によりますと、イギリス産ウイスキーに対