沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し同志社国際高の生徒ら2人が死亡した事故で、船の運航団体は1日「お子さまを亡くされたご遺族に悲しみをもたらしたこと、深くおわび申し上げます」とのコメントを団体のホームページに掲載した。