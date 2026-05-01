私たちはいつの間にか、「話せる子は良い子」「自己主張できる子はたくましい子」という価値観をもってしまっているのではないでしょうか。脳の発達という視点から見ると、「よく育っているから、よく話す」ではないのです。■周囲をよく見て、よく考えている子私が代表を務め、脳科学の立場から子どもの発達支援を行っている「子育て科学アクシス」にやって来る子どもたちを見ていると、「よく話す子」と同じくらい、「ほとんど話