【連載】人生を変えた「恩師」を語るFrom佐藤勇人toイビチャ・オシム（後編）◆佐藤勇人・前編＞＞オシムとの出会い「挨拶を拒否。あの時はちょっとざわついた」◆佐藤勇人・中編＞＞涙目のオシム「胴上げしようとしたら、めちゃくちゃキレられた」2006年夏、日本サッカー界に激震が走った。イビチャ・オシム氏の日本代表監督就任。それはジェフユナイテッド市原・千葉にとって、精神的支柱を失うことを意味していた。師の背中