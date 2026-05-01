魂抜き（たましいぬき）とは本来、お墓や仏壇、位牌に宿った先祖の魂を抜いて、単なる「物（木の箱や石）」に戻す仏教儀式のこと。ノンフィクションライターの古田雄介さんは「人形供養などの世界にも魂抜きがあり、アマゾンを通じて利用できるお焚き上げサービスの依頼件数も上昇傾向にある。その中には家族の遺品だけでなく、依頼者自身の思い出の品や、アクリルスタンド・装飾うちわといった“推し活”グッズも含まれる」という