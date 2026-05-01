楽天は1日、宮城県内の小学3年生〜小学6年生を対象に、元プロ野球選手や中、高保健体育教諭免許状等の有資格者である楽天イーグルスアカデミーコーチが学校へ直接訪問する「ベースボール型」出前授業を実施および受付を開始することになったと発表した。「野球振興」と「教育現場のサポート」を目的として実施。野球というスポーツの特性である「個人の挑戦」と「チームでの協力」を通じて、子どもたちに体を動かすこと、そし