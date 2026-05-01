7回1死から高梨のフォークを完璧に捉えるリーグトップタイの7号ソロ■阪神 10ー2 ヤクルト（30日・神宮）阪神の佐藤輝明内野手が、4月30日に神宮球場で行われたヤクルト戦でリーグトップに並ぶ7号ソロを放った。打った瞬間に投手が崩れ落ちるほどの衝撃弾。ファンも「エグい軌道」「飛ばしすぎや」「言葉はいらない。凄すぎる」と驚愕だ。6-2の7回1死だった。高梨のフォークを完璧に捉えると、高梨は膝に手をつきガックリしゃ