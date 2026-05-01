岡山県警によりますと、5月1日の午前8時30分ごろ、瀬戸中央自動車道の上り線・早島本線料金所付近で「大型トラックから火が出ている」と通報がありました。 トラックの火は、約1時間後に消し止められました。 この火事の影響で、早島ICー水島IC間の上下線が一時、通行止めとなりました。 午前10時現在、通行止めは解除されたものの、上り線の早島本線料金所は利用できない状態が続いていて、通行規制が行われて