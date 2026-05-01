米国のトランプ大統領が頻繁にイラン指導部の「分裂」を指摘しているのに対し、イラン側が神経をとがらせている。イランは「結束」を強調しているが、最高指導者の所在は不明のままで、権力構図について臆測が飛び交っている。（バンコク吉形祐司）強力な武器トランプ氏は４月２１日、イランは「深刻に分裂」していると述べ、米政府高官やメディアもここ数日、内部対立や混乱を相次いで伝えている。米紙ニューヨーク・タイ