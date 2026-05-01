第1ラウンド、4アンダーで4位の原英莉花＝エルカマレオンGC（共同）【プラヤデルカルメン（メキシコ）共同】米女子ゴルフのリビエラマヤ・オープンは4月30日、メキシコ・プラヤデルカルメンのエルカマレオンGC（パー72）で第1ラウンドが行われ、原英莉花と桜井心那が68と伸ばし4位と好発進した。首位とは2打差。69の勝みなみは10位、71の西村優菜は27位、72の岩井明愛と吉田優利は43位。笹生優花と昨年覇者の岩井千怜は75で85