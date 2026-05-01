気象台は、午前10時10分に、暴風警報を佐渡市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】新潟県・佐渡市に発表 1日10:10時点佐渡では、1日夕方から2日明け方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐渡市□暴風警報【発表】1日夕方から2日明け方にかけて警戒ピーク時間2日未明風向南西・陸上最大風速22m/s