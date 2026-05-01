旧芸名「豊中アリス」から改名したセクシー女優で、希少な病気を患っていることを公表した豊岡さつきが1日までにXを更新。治療中だった「侵入奇胎」が進行し「絨毛（じゅうもう）がん」と診断されたことをあらためて報告し、今後の治療などについて説明した。豊岡は1月30日の投稿で、「胞状奇胎」という子宮の病気を患っていることを明かし、その後の検査で「侵入奇胎」と診断されたことを報告。さらに24日に「本日CT検査の結果を