不動産投資や資産運用などで資産形成を進めている富裕層の方々は、2025年分の確定申告を終えて、ひと息ついている方も多いのではないでしょうか。しかし、前年12月31日時点で国外にある財産の合計額が5,000万円を超えている場合、6月末までにもう1つ提出しなければならない書類が存在します。「国外財産調書」のしくみと、富裕層の節税と税務調査が繰り返してきた“いたちごっこ”の実態について、2026年4月末に『トランプ劇場と超