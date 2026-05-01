三重県内各地にスーパーマーケットを展開する「ぎゅーとら」が一部の店舗に家庭で出た不用品を回収するリサイクル回収箱を設置しました。不用品の回収から再利用までを手がける事業者と連携して行うもので、伊勢市や津市、鈴鹿市など県内10店舗に設置されています。回収できるのは、家庭で不要となった衣類のほかファッション、雑貨、ぬいぐるみやおもちゃなどで、肌着や着物、靴などは対象外となっています。回収された不用品は事