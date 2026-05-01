生物多様性の損失を食い止め自然の回復を目指すネイチャーポジティブの実現に向けて、三重県津市に本店を置く百五銀行と亀山市が4月30日、連携協定を結びました。ネイチャーポジティブは、2030年までに人間活動によって失われた自然を回復軌道にのせ2050年までに完全回復を目指す国際的な目標です。この日の締結式で、亀山市の櫻井義之市長は「これまで以上に生物多様性と経済発展が両立する持続可能なまちづくりに努力を重ねてい