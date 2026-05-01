デカいミニバンは不要!?一般社団法人 日本自動車販売協会連合会が毎月公表している新車販売ランキングで、常に首位を狙う位置につけ続けているトヨタ「シエンタ」。「ヤリス」や「カローラ」といった上位車種がシリーズ全体の台数を合算していることを考えると、実質的にシエンタが登録車で一番売れているともいえるでしょう。【画像】超カッコいい！ これが「最新型シエンタ」です！（30枚以上）登場から4年が経過するコンパ