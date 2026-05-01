子どもが「これ嫌い」「食べたくない」と食事に手をつけないとき、どう対応していますか？栄養を考えると食べてほしい。一方で、無理に食べさせるのも違う気がする……。今回のテーマは、子どもの“食わず嫌い”です。『子どもが食わず嫌いしたらどうする？イヤなら食べなくていいよって言う？無理にでも食べさせる？「とりあえずひと口だけ」と減らして食べさせる？』コメントには、さまざまな家庭のルールや体験談が寄せ