オーストラリアの空港で先月29日、小型機が格納庫に墜落し、日本人の訓練生ら2人が死亡し、10人がけがをしました。地元メディアによりますと、オーストラリア南部のパラフィールド空港で先月29日、訓練飛行中の小型機が格納庫に墜落しました。この事故で、小型機に乗っていた24歳の訓練生の日本人の男性と29歳のオーストラリア人の教官のあわせて2人が死亡しました。また、墜落によって格納庫で大規模な火災が発生し、空港の地上職