近年、各球団で取り入れられている「コーディネーター」という役職。実際何をされているの？とよく分からない人も多いのでは。ロッテでは今季から投手コーディネーターを２人に増員。昨季１軍投手コーチを務めていた建山義紀氏（５０）は、１軍投手コーディネーターに配置転換された。昨季のチーム防御率は１２球団ワーストの３・６０。投手陣再建へ、新たな立場で尽力する建山さんに聞いてみた。コーディネーターの仕事とは？