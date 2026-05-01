1ドル＝156円台を付けた円相場を示すモニター＝1日午前、東京都港区の外為どっとコム1日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円近辺で取引が始まった。政府・日銀が為替介入に踏み切ったという見方が拡大し、円高が進行した。午後には日銀が当座預金の増減要因を発表。大きく減少していれば、前日の円急騰が介入によるものだった可能性が高まるため、注目が集まる。前日は一時160円台後半を付けたが、片山さつき財務