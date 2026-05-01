27日、食料品の消費税率ゼロについて、高市総理は「実現に向けて強い思いで取り組む」と述べた。しかし、食料品の消費税ゼロなどを話し合う国民会議で、議題の一つとなっているのが「レジシステムの改修」。【映像】レジシステムの改修に時間がかかる理由（実際の映像）消費税ゼロの場合、システム改修には1年程度かかるとされている。一方、ゼロ以外への変更なら、大手メーカーから5〜6カ月で対応可能という説明があった。『A