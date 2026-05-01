広島テレビ（広テレ＝日テレ系）の人気ショートアニメ「おしゃべり唐あげあげ太くん」が放送９年目に突入し、“覚醒”の時を迎えた。３月に同局本社で開催された初の単独イベント「あげ太フェス」は大きな反響を呼び、マツダスタジアムでもカープ戦中継日に場内演出としてスクリーンに登場。さらに特番「あげ太ＴＨＥゴールデン」が５月２９日に放送され、歌手・吉川晃司の出演も決定した。脚本とあげ太の声を担う国宗大吾さん