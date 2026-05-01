5月1日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。金曜コメンテーターでクレディ・アグリコル証券チーフエコノミスト、日本成長戦略会議メンバーの会田卓司氏と、飲食料品の値上げについて意見を交わした。 寺島アナ「帝国データバンクがきのう、5月に値上げを予定