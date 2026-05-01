欧州カンファレンスリーグ（ＥＣＬ）準決勝第１戦（３０日＝日本時間１日）、日本代表ＭＦ鎌田大地のクリスタルパレス（イングランド）はシャフタル・ドネツク（ウクライナ）に３―１で先勝した。鎌田が決勝点とダメ押しとなる３点目をアシストするなど、大活躍を見せた。後半１３分、ロングスローからの競り合いでこぼれたボールに鎌田が反応した。左足を振り抜くと、ボールはＧＫの股間を抜けてネットを揺らした。鎌田にとっ