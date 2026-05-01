5月1日 発表 対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター 6」などで活躍する「べてぃ選手」 MSYのブランド「GRAPHT」は、「G-STAR.PRO」所属のべてぃ選手および「Crazy Raccoon」所属のどぐら選手とのスポンサー契約を締結した。 べてぃ選手は、開発中の格闘ゲーム用6ボタンゲームパッドの製品アンバサダーに、どぐら選手は、GRAPHTが展開するセミオーダ