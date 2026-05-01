5月1日から、改正薬機法（※）に基づく医薬品販売制度の見直しが施行される。 主なポイントは「要指導医薬品」の販売方法の柔軟化と、かぜ薬など濫用のおそれのある医薬品の規制強化だ。 ※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 ビデオ通話やネット販売が解禁 医薬品は、医師の処方せんが必要な「医療用医薬品」と、処方せんがなくても薬局やドラッグストアなどで購入できる「OTC医薬品」に大