猫背は頭の重さの約5倍の負荷に！長時間のスマホは今すぐやめるべき恐ろしい理由 慢性疲労や免疫力低下など影響は全身に 悪い姿勢の代名詞ともいえる「猫背」。長時間のスマホやパソコンなど、同じ姿勢を続けていると、背中が丸くなりがちです。 背筋を伸ばしているときより、丸めているときのほうが長いと、そのほうが楽だと感じるようになります。正しい姿勢を保つ腹横筋や多裂筋も使われず、徐々に筋力が低下します。