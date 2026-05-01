犬や猫が神様として祀られている理由 犬や猫の神社があるって本当？ 神社は神様を祀るための場所ですが、祀られるのは神様だけではありません。多くの人から崇敬されたり、恐れられたりした人も神様として祀られることがあります。また、人間に大きな貢献をしたり、人間のために犠牲になった生きものを祀ることもあります。神として祀られた人については第８項で述べますので、ここでは生きもの、なかでも人間にもっとも近しい