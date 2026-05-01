まずは自分の体脂肪率とＢＭＩを計ってみよう！正しい体脂肪の量の計測方法 自分の体脂肪の量を知るには？ ここまで体脂肪がどんなものか説明してきましたが、それでは実際に自分はどれくらい体脂肪を持っているのか、気になるところですね。それを表わす数字が体脂肪率です。体脂肪率とは、その名前のとおり体の中で脂肪の占める割合を表わしたものです。 男性で18％前後、女性で28％前後が標準的な体脂肪率とされています