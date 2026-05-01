痩せやすく太りにくい体質になる為に重要な「アルブミン値」とは アルブミン値で健康状態を見定める 筋肉はエネルギーを多く消費する器官です。呼吸をする、心臓を動かすなど、生命の維持に必要となるエネルギー量（基礎代謝量）のうち、筋肉が３～４割を消費するとされています。筋肉には脂肪をエネルギーに変えて消費する機能もあるため、筋肉量が増えれば痩せやすく太りにくい体質になります。