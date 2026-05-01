自然と主導権が自分に移ってくる！確実に会話で主導権を握ることができる方法 難しい質問と光の当たる方向がポイント 誰かと話をしていて、自分の思った方向に話を進めようとする場合、会話での主導権を握るのが確実な手法です。ただし、話が上手な人の場合、なんとかして主導権を取ろうとしてくることがあります。そんなときに有効なのが、相手がすぐに答えられないような難問を問いかけることです。 「◯◯については、ど