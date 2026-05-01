東京コアCPI受け円全面安、ドル円157.30円台に上昇 全国CPIの先行指標とされる東京都の消費者物価指数のコアは4月に予想外に伸びが鈍化した。前年比+1.5%と2022年3月以来の低水準となったことで、日銀の6月利上げ観測がやや後退している。 円全面安、ドル円は157.30円台まで上昇。豪ドル円は113円台にしっかり乗せている。