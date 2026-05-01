将棋の羽生善治九段が３年ぶりのタイトル戦出場をかける第９７期棋聖戦挑戦者決定戦が１日、東京・渋谷区の将棋会館で始まった。振り駒の結果、羽生の先手となった。羽生はプロ入り４年目の１９８９年、第２期竜王戦で島朗九段に勝利。１９歳で初タイトルを手にすると、２５歳で将棋界初となる七大タイトル（竜王、名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将）の全てを獲得する七冠を達成した。２０１７年には７棋戦全てで永世称号（