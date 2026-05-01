将棋の藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権を争う第97期ヒューリック杯棋聖戦挑戦者決定戦、羽生善治九段（55）対 服部慎一郎七段（26）の対局が5月1日、東京・千駄ヶ谷の「将棋会館」で開始された。羽生九段がタイトル獲得通算100期への挑戦権獲得なるか、服部七段が自身初となるタイトル挑戦を決めるか、大注目の一戦から目が離せない。【中継】羽生九段VS服部七段 大注目の挑戦者決定戦（生中継中）