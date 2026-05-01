◇ア・リーグブルージェイズ−ツインズ（2026年4月30日ミネソタ）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が30日（日本時間1日）、ツインズ戦に4戦連続4番で先発出場し、1−2の6回1死の第3打席は三ゴロだった。第1打席は四球、第2打席は左飛。岡本は過去2戦連続V打で、13連戦の真っ最中7戦目。5戦ぶりの6号が飛び出せば同日以来となる4番で2発目で、背番号7のバットに期待がかかる。