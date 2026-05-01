「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ最終日、4月30日の第1試合でBEAST Xから、今期「覚醒」の時を迎えた中田花奈（連盟）が先発出場。自信に支えられたオーラを放つその姿に、会場中の視線が注がれた。【映像】中田花奈、美ボディと笑顔の二重奏かつては「自分はお荷物だった」と苦悩の言葉を漏らしたこともあった中田。しかし、勝負の3年目となった今期、その評価を自らの腕で完全に覆した。レギュラーシーズ