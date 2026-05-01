女優の長谷川京子（47）が1日までに自身のインスタグラムを更新。豪華ゲストとの写真を公開した。「初めてのゲストに、リリーフランキーさんに来ていただきました」と書き出した長谷川。集合写真をアップして、自身のポッドキャスト「長谷川京子のうちにおいでよ」のゲストに俳優のリリー・フランキーが登場したと伝えた。「リリーさんとは20年以上前からのお付き合いですが昔から変わらず、色気あり、ユーモアあり、素敵過