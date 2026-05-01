【ソウル＝藤原聖大】韓国統一省が、北朝鮮の呼称を従来の「北韓」から正式国名「朝鮮民主主義人民共和国」や略称「朝鮮」に変更する検討を始めた。北朝鮮は２０２３年から「韓国」「大韓民国」と呼んでおり、統一省は北側の立場を尊重し、南北対話の再開を模索する考えとみられる。統一省議論開始鄭東泳（チョンドンヨン）統一相は３月、統一省などが開催した会議で、南北関係を「韓朝関係」と公式の場で初めて言及した。１