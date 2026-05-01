◇ア・リーグアストロズ11−5オリオールズ（2026年4月30日ボルチモア）アストロズのヨルダン・アルバレス外野手（28）が4月30日（日本時間5月1日）、敵地でのオリオールズとのダブルヘッダー第2戦に「2番・DH」で先発出場。12号ソロを放ち、本塁打王争いでトップタイに浮上した。5−0で迎えた2回の第2打席で相手先発・ヤングの初球、高め直球を振り抜き、中堅右に12号ソロを放り込んで追加点を奪った。12本はヤンキース