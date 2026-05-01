アメリカのトランプ大統領は、6月から開催されるサッカー・ワールドカップへのイラン代表の出場を認める考えを示しました。アメリカトランプ大統領「（Q.FIFA会長は米国でのワールドカップにイランも出場すると話しましたが）ジョニーがそう言ったのなら、私はOKだよ」トランプ大統領は、FIFA＝国際サッカー連盟の会長がアメリカを含む3か国で共催されるワールドカップへのイラン代表の出場を明言したことを認める考えを示しまし