エア・ウォーターは急落。東京証券取引所が４月３０日、同社株を特別注意銘柄に指定すると発表した。経営トップを含む一部の経営陣の関与のもとで不適切な会計処理が行われていた問題を巡り、企業行動規範の遵守すべき事項（業務の適正を確保するために必要な体制整備）の規定に違反したと認められ、かつ内部管理体制について改善の必要性が高いと認められるため。あわせて上場契約違約金９１２０万円の支払いを求め