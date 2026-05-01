日本フェンオールが一時ストップ高の水準となる２５９６円に買われ、上場来高値を更新した。同社は４月３０日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１０．０％増の４２億４６００万円、経常利益は同４９．５％増の８億５０００万円となった。前期に関係会社清算益が発生した反動で最終利益は減益となったものの、経常利益の通期計画に対する進捗率は第１四半期な