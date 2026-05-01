Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズが寄り後に異彩を放つ上げ足で大陽線を示現、４月１６日の直近戻り高値３４６５円をブレイクしトレンド転換を鮮明としている。 中堅・中小企業を主要顧客にＭ＆Ａの仲介サービスを展開、事業承継ニーズを捉え足もとの業績は好調を極めている。４月３０日取引終了後、２６年９月期上期（２５年１０月～２６年３月）決算を発表、売上高は前年同期比１７％増の１３