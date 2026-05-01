コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスは大幅安。４月３０日取引終了後、第１四半期（１～３月）連結決算を発表。売上高は１９６５億２１００万円（前年同期比３．６％増）、営業損益は２億４０００万円の赤字（前年同期１００億６９００万円の赤字）だった。赤字着地をネガティブ視する見方が優勢のようだ。 販売数量が計画を上回って進捗し、価格改定効果も表れた。損益面では増収に