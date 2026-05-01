マックスは急反発し、上場来高値を更新した。４月３０日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１０５５億円（前期比５．９％増）、営業利益予想は１８８億円（同７．０％増）とした。期末一括配当予想は４０円とし、２６年４月１日の１株につき４株の割合での株式分割後ベースで実質３円の増額となる。同時に取得総数４００万株（自己株式を除く発行