ウエストホールディングスは再生可能エネルギー大手。太陽光発電の設置、保守を軸に、系統用蓄電所の開発や省エネサービス、電力小売りと手広く手掛ける。中東情勢を受けて石油、天然ガスなど化石燃料に依存することのリスクが浮き彫りとなり、エネルギーの多角化が求められるなか、その一つとして再生可能エネに期待する見方もある。同社の活躍に期待したい。 業績面では、２６年８月期通期は営業