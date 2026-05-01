午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４２８、値下がり銘柄数は１０９９、変わらずは４１銘柄だった。業種別では３３業種中１０業種が上昇。値上がり上位に空運、陸運、金属製品、機械など。値下がりで目立つのは鉱業、石油・石炭、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS