グローバルダイニングは大幅反発している。４月３０日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が３４億３４００万円（前年同期比１４．５％増）、営業損益が２億３０００万円の黒字（前年同期は５８００万円の赤字）だったとしており、業況を好感した買いが入っている。イタリアン業態のラ・ボエムと和食業態の権八が業績を牽引した。 出所：MINKABU PRESS