ＪＲ四国によりますと、５月１日（金）は海上での強風が予想されるため、以下の線区にて列車の計画運休を実施する予定だということです。この影響で、列車に遅れや編成変更等が発生する可能性があります。 瀬戸大橋線（児島駅～宇多津駅間）瀬戸大橋線では、５月１日（金）昼頃から夕方頃にかけて、強風が予想されるため、以下の列車の運転を計画運休します。 【快速マリンライナー】（下り）▶ マリンライナ&#